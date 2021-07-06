Українцям розповіли найпоширеніші схеми обману в супермаркетах
Як обманюють покупців касири повідомили в матеріалі "Обозревателя".
Зайві товари в чеку
Якщо касир хоче купити собі щось - він додає цей товар неуважному покупцеві в чек.
Розрахунок "іншою" купюрою
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Наприклад, покупець дає купюру в 500 гривень, а касир дає здачу ніби номінал був менше, як з 200 гривень.
"Немає копійок"
Касир не додає 30, 50 або 70 копійок і кажуть, що "немає дрібних грошей" - відвідувачі магазину навіть не намагаються сперечатися і йдуть.
Різниця в ціні на полиці і на касі
У виграші тут торгова точка. Покупцеві, якщо він помітить різницю, скажуть "не встигли внести нові ціни в програму". В цьому випадку необхідно вимагати оплати за цінником в торговому залі.
До слова, останні півроку спостерігається зростання цін на продукти харчування, що, природно, відбивається на гаманцях українців.
За оцінками Організації об'єднаних Націй в останні півроку в світі спостерігається більш стрімке зростання цін на продукти, ніж за все попереднє десятиліття.
З початку 2021 року вартість овочів збільшилася від 30% до 50%. Примітно, що через холодне травня зниження цін на ранню групу овочів зрушилося на два-три тижні.
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