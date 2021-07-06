ДСНС закликала українців акуратно відзначити свято Івана Купала і назвали головну небезпеку 6 і 7 липня
Святкування Івана Купала проходить зі стрибками через багаття і купанням у водоймах, які при недотриманні правил поведінки можуть принести шкоду здоров'ю і навіть загрозу життю.
У заяві Державної служби з надзвичайних ситуацій попередили, як уберегти себе і близьких від потенційної небезпеки.
Свято Івана Купала - час посиленої уваги для рятувальників, оскільки масові народні гуляння несуть в собі небезпеку виникнення пожеж, а також надзвичайних подій на воді. Зростає небезпека отримати опіки від багаття або навіть потонути.
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"З початку літа на водоймах країни потонуло вже 242 людини, з них - 39 дітей. У переважній більшості випадків це сталося через грубі порушення правил безпеки. Саме про це напередодні Івана Купала попереджають громадян фахівці Служби порятунку. Будьте пильні", - сказано в повідомленні.
ДСНС попередили, що для купання варто вибирати тільки спеціально обладнані для цього місця і уникати водойм зі швидкою течією і не плавати поодинці.
У воді можна купатися тільки в світлий час доби. Крім того категорично не можна заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння.
Не варто також залишати без нагляду ритуальне багаття, щоб не спровокувати виникнення пожежі.
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