ДСНС закликала українців акуратно відзначити свято Івана Купала і назвали головну небезпеку 6 і 7 липня

Святкування Івана Купала проходить зі стрибками через багаття і купанням у водоймах, які при недотриманні правил поведінки можуть принести шкоду здоров'ю і навіть загрозу життю.

У заяві Державної служби з надзвичайних ситуацій попередили, як уберегти себе і близьких від потенційної небезпеки.

Свято Івана Купала - час посиленої уваги для рятувальників, оскільки масові народні гуляння несуть в собі небезпеку виникнення пожеж, а також надзвичайних подій на воді. Зростає небезпека отримати опіки від багаття або навіть потонути.

"З початку літа на водоймах країни потонуло вже 242 людини, з них - 39 дітей. У переважній більшості випадків це сталося через грубі порушення правил безпеки. Саме про це напередодні Івана Купала попереджають громадян фахівці Служби порятунку. Будьте пильні", - сказано в повідомленні.

ДСНС попередили, що для купання варто вибирати тільки спеціально обладнані для цього місця і уникати водойм зі швидкою течією і не плавати поодинці.

У воді можна купатися тільки в світлий час доби. Крім того категорично не можна заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння.

Не варто також залишати без нагляду ритуальне багаття, щоб не спровокувати виникнення пожежі.

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