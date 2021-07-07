Так не повинно бути!

У Запорізькій області фермери змушені знищувати урожай черешні

Про це розповіла фермер Галина Дрюцька, передає "Обозреватель".

"Територія мого саду - 112 гектарів, з яких 50 гектарів я просто була змушена знищити, викорчувати, перепрофілювати тільки з тієї причини, що неможливо було збути, реалізувати продукцію", – повідомила вона.

Фермер розповіла, що в розпал сезону в Україні продовжують імпортувати черешня з інших країн.

"Якщо в лютому немає черешні, будь ласка, завозіть її з Іспанії, з Туреччини. Але коли починається наша з 20-х чисел травня-закрийте все, дайте нам можливість реалізувати. А ще краще відкрийте нам кордони для реалізації сільгосппродукції", - резюмирвала Дрюцкая.

До слова, останні півроку спостерігається зростання цін на продукти харчування, що, природно, відбивається на гаманцях українців.

За оцінками Організації об'єднаних Націй в останні півроку в світі спостерігається більш стрімке зростання цін на продукти, ніж за все попереднє десятиліття.

З початку 2021 року вартість овочів збільшилася від 30% до 50%. Примітно, що через холодне травня зниження цін на ранню групу овочів зрушилося на два-три тижні.

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