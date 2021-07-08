У Києві біля центрального вокзалу ніхто не прибирає купи сміття
Комунальні служби, мабуть, їх довго не помічали, передає"Київ без цензури".
За словами киян, на переході до швидкісного трамваю цілі "гори" сміття, які ніхто не прибирає вже дуже давно.
Чому "звалище" в центрі столиці довго не прибирали-невідомо.
Після поширення інформації в мережі, сміття комунальники все ж спромоглися винести.
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У підсумку він розбив орендований спорткар.
30-річний хлопець взяв в оренду спорткар Ford Mustang, під час дощу водій втратив керування авто на мокрій дорозі і врізався в паркан, а потім знову вилетів на дорогу.
На щастя, Ні він, ні пасажирка не отримали травм, що не можна сказати про автомобіль. Судячи з фото, відновленню він, мабуть, не підлягає.
На місці працювали правоохоронці. Всі обставини ДТП установлюються.
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