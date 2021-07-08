Що відомо на даний момент

Мати, яка заморила голодом дитину, проведе за ґратами лише два роки замість 12

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У Києві Владислава Трохимчук отримала 12 років тюремного терміну за те, що на 11 днів залишила в квартирі своїх дітей, однорічного сина і дворічну дочку.

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Як повідомляє "Обозреватель", Трохимчук засудили на 12 років, але за "законом Савченко" вона вийде на свободу вже через 2 роки.

Адже з 2016 року, поки тривало слідство і судовий процес, вона перебувала в СІЗО, тому 5 років нібито зарахують за 10.

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Кричущий інцидент стався вночі, 28 червня. Медики прибули на виклик, але зустріли їх недоброзичливі діти, які закидали автомобіль камінням.

На щастя, в момент нападу лікарі надавали допомогу потерпілому і ніхто з них не постраждав.

Прибулі на місце правоохоронці дітей на місці не застали, але стало відомо, що вони були ромської національності.