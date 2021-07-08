У Києві поліція шукала п'ятирічного хлопчика
Про це повідомили в патрульній поліції Києва.
"Вчора в поліцію звернулася налякана мати. Жінці довелося залишити в квартирі на проспекті Оболонському двох малолітніх дітей, щоб відвідати лікарню з третім — немовлям. По поверненню жінки вдома була тільки дочка, а син зник", - повідомили правоохоронці.
Патрульні попрямували Шукати хлопчика в ТРЦ неподалік.
Один з відвідувачів розповів співробітникам поліції, що біля дороги до озера хлопчик просив дорослих перевести його через дорогу.
Трагедія потрясла екс-чоловіка Наташі Корольової, подробиці: "До останнього хотілося вірити, що люди залишаться живі"
Моїсеєв, що переніс інсульт, більше не повернеться на сцену, як він сьогодні виглядає: "Боря, тримайся"
Спека обрушить на українців весь гнів, температура різко підскочить: які області врятує дощ
Українське село пішло під воду, люди живуть як у Венеції: кадри катастрофи
Дан Балан у рваних джинсах опинився з Кароль на одному диванчику: "Ти тільки зі мною..."
Патрульні вирушили до водойми, де і знайшли маленького мандрівника.
Хлопчика повернули матері.
Нагадаємо, мати, яка заморила голодом дитину, проведе за ґратами лише два роки замість 12
Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
У Києві Владислава Трохимчук отримала 12 років тюремного терміну за те, що на 11 днів залишила в квартирі своїх дітей, однорічного сина і дворічну дочку.
Хлопчик помер голодною смертю, а дівчинку ледь врятували лікарі
Як повідомляє "Обозреватель" , Трохимчук засудили на 12 років, але за "законом Савченко" вона вийде на свободу вже через 2 роки.
Адже з 2016 року, поки тривало слідство і судовий процес, вона перебувала в СІЗО, тому 5 років нібито зарахують за 10.
До слова, свавілля в Києві: відео масової бійки в центрі столиці потрапило на відео
Також Politeka повідомляла, нелюд забив до напівсмерті беззахисну пенсіонерку: деталі трагедії в Ужгороді