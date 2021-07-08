У Києві поліція шукала п'ятирічного хлопчика

Про це повідомили в патрульній поліції Києва.

"Вчора в поліцію звернулася налякана мати. Жінці довелося залишити в квартирі на проспекті Оболонському двох малолітніх дітей, щоб відвідати лікарню з третім — немовлям. По поверненню жінки вдома була тільки дочка, а син зник", - повідомили правоохоронці.

Патрульні попрямували Шукати хлопчика в ТРЦ неподалік.

Один з відвідувачів розповів співробітникам поліції, що біля дороги до озера хлопчик просив дорослих перевести його через дорогу.

Патрульні вирушили до водойми, де і знайшли маленького мандрівника.

Хлопчика повернули матері.

Нагадаємо, мати, яка заморила голодом дитину, проведе за ґратами лише два роки замість 12

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

У Києві Владислава Трохимчук отримала 12 років тюремного терміну за те, що на 11 днів залишила в квартирі своїх дітей, однорічного сина і дворічну дочку.

Хлопчик помер голодною смертю, а дівчинку ледь врятували лікарі

Як повідомляє "Обозреватель" , Трохимчук засудили на 12 років, але за "законом Савченко" вона вийде на свободу вже через 2 роки.

Адже з 2016 року, поки тривало слідство і судовий процес, вона перебувала в СІЗО, тому 5 років нібито зарахують за 10.