Киянка ледь не впала в яму з окропом
У Києві 8 липня відразу на двох вулицях провалився асфальт.
Як повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний", на вулиці Героїв Дніпра жінка ледь не провалилася в яму, яка з'явилася під її ногами.
Очевидці заявляють, що в ямі був окріп.
Все могло закінчитися сумно, так як постраждала могла ошпарити ноги.
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Від небезпечної ями її відтягували перехожі.
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Пожежа сталася в приміщенні 5-поверхового будинку в Печерському районі Києва вранці 8 липня.
Як зазначили в прес-службі ДСНС, повідомлення про пожежу на Лейпцизькій вулиці надійшло о 4:20.
Рятувальники побачили на місці загоряння в тамбурі до горища.
Площа пожежі склала 2 квадратних метри.
Рятувальників почали евакуювати людей з приміщення. На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.
Всі подробиці події зараз з'ясовуються.
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