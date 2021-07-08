Киянка ледь не впала в яму з окропом

У Києві 8 липня відразу на двох вулицях провалився асфальт.

Як повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний", на вулиці Героїв Дніпра жінка ледь не провалилася в яму, яка з'явилася під її ногами.

Очевидці заявляють, що в ямі був окріп.

Все могло закінчитися сумно, так як постраждала могла ошпарити ноги.

Від небезпечної ями її відтягували перехожі.

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Пожежа сталася в приміщенні 5-поверхового будинку в Печерському районі Києва вранці 8 липня.

Як зазначили в прес-службі ДСНС, повідомлення про пожежу на Лейпцизькій вулиці надійшло о 4:20.

Рятувальники побачили на місці загоряння в тамбурі до горища.

Площа пожежі склала 2 квадратних метри.

Рятувальників почали евакуювати людей з приміщення. На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Всі подробиці події зараз з'ясовуються.