В Україні стали вищими пенсії для кількох категорій громадян

З першого липня в Україні підвищилися пенсії та надбавки для деяких категорій пенсіонерів. Так, у багатьох стали вище надбавки за наднормативний стаж. Зокрема, отримуватимуть більше жінки зі страховим стажем понад 30 років, і чоловіки - понад 35 років, пише Сьогодні.

Збільшення виплат пройде у тих пенсіонерів, які вже припинили свою трудову діяльність.

Зазначимо, за кожен перероблений рік до пенсії додається не більше 1% від рівня мінімальної пенсії, зараз вона дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб і з 1 липня становить 1854 грн.

Таким чином, з першого липня доплата за кожен рік понад стажу становить 18,54 грн, замість 17,69 грн, які були раніше.

Перерахунок робиться автоматично, тому звертатися куди-небудь за цим не варто.

Примітно, що також з першого липня цього року розмір прожиткового мінімуму збільшився, а значить пройшов перерахунок виплат.

Так, тепер отримуватимуть більше люди з інвалідністю в результаті війни, люди з інвалідністю після ліквідації аварії на ЧАЕС. Також збільшився розмір мінімальної пенсії за віком, жертв нацистських переслідувань з інвалідністю та членам сімей та інших категорій.

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