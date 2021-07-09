Аферисти придумують все нові схеми, щоб виманити гроші у довірливих українців

Про одну з небезпечних схем попередила ведуча проекту "Аферисти в мережах" Олена-Христина Лебідь, на сайті "Нового каналу".

Так, аферисти телефонують, представляючись раьотниками якогось магазину: "у вас на рахунку накопичилися бонуси, сьогодні вони згорять. Щоб цього не сталося, замовте у нас товар з акційного списку".

Потім вони пропонують якийсь прилад, наприклад відеореєстратор, але це може бути що завгодно, за ціною вдвічі нижче звичайної. При цьому вони щосили розхвалюють товар.

Покупець погоджується на таку "вигідну" покупку в надії заощадити. Далі він дійсно отримує товар, тільки біда в тому, що він абсолютно неякісний і не коштує навіть три копійки.

Щоб не стати жертвою афери, важливо не поспішати погоджуватися з умовами, які вам диктують по телефону.

Шахраї можуть представитися працівниками якого завгодно магазину і запропонувати будь-який товар.

Подумайте, чи дійсно Ви могли накопичити бонуси в цьому місці, чи дійсно вам потрібна запропонована річ?

Аферисти не спроста вибрали саме дзвінки по телефону, адже так нічого не можна перевірити.

До речі, практично всі супермаркети мають додатки, де можна стежити за кількістю бонусів і акціями.

Час від часу перевіряйте їх - це допоможе вам убезпечити себе від ошуканців.

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