У Києві сталася ДТП за участю електромобіля

Про це повідомив "Київ Оперативний".

Аварія сталася 8 липня, електромобіль на високій швидкості влетів у маршрутку. У Tesla розбитий бампер і капот, маршрутка пошкоджена збоку.

"Маршрутне таксі виїжджало і пролунало два скрипи гуми, після якого стався сильний удар. Цікаво з якою швидкістю рухалася Tesla, враховуючи, що перед виїздом два лежачих поліцейських і пішохідний перехід?",- задаються питань автори публікації.

"Шах і мат Ілон Маск!) Тобі не перемогти маршруточную мафію!", "Зайве підтвердження, тому що якщо прокладка між кермом і сидіння без мізків, навіть найрозумніший ШІ не врятує...", "Понаставляють маршрутки де попало. Нормальним тачкам їздити ніде", - пишуть в коментарях українці.

Нагадаємо, у Києві хлопець вирішив відзначити свій день народження з шиком, але щось пішло не так

У підсумку він розбив орендований спорткар.

30-річний хлопець взяв в оренду спорткар Ford Mustang, під час дощу водій втратив керування авто на мокрій дорозі і врізався в паркан, а потім знову вилетів на дорогу.

На щастя, Ні він, ні пасажирка не отримали травм, що не можна сказати про автомобіль. Судячи з фото, відновленню він, мабуть, не підлягає.