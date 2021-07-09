У Києві сталася ДТП за участю електромобіля
Про це повідомив "Київ Оперативний".
Аварія сталася 8 липня, електромобіль на високій швидкості влетів у маршрутку. У Tesla розбитий бампер і капот, маршрутка пошкоджена збоку.
"Маршрутне таксі виїжджало і пролунало два скрипи гуми, після якого стався сильний удар. Цікаво з якою швидкістю рухалася Tesla, враховуючи, що перед виїздом два лежачих поліцейських і пішохідний перехід?",- задаються питань автори публікації.
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"Шах і мат Ілон Маск!) Тобі не перемогти маршруточную мафію!", "Зайве підтвердження, тому що якщо прокладка між кермом і сидіння без мізків, навіть найрозумніший ШІ не врятує...", "Понаставляють маршрутки де попало. Нормальним тачкам їздити ніде", - пишуть в коментарях українці.
Нагадаємо, у Києві хлопець вирішив відзначити свій день народження з шиком, але щось пішло не так
У підсумку він розбив орендований спорткар.
30-річний хлопець взяв в оренду спорткар Ford Mustang, під час дощу водій втратив керування авто на мокрій дорозі і врізався в паркан, а потім знову вилетів на дорогу.
На щастя, Ні він, ні пасажирка не отримали травм, що не можна сказати про автомобіль. Судячи з фото, відновленню він, мабуть, не підлягає.
До слова, у Києві в ДТП постраждали діти, кадри: на повному ходу влетіла в авто.
Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним перегони центром Києва та потрапив у ДТП.
Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.