У Дніпровському аквапарку сильно травмувалася дитина

Про це у Facebook написала мати дитини Анастасія Кулакова.

"Мій син 9 років з'їжджав з дитячої гірки в басейн. В цей час інший хлопчик перелазив через паркан басейну, не втримався і впав Тимофію на голову", - пише Анастасія.

Хлопчик встиг тільки раз з'їхати з гірки і відразу отримав травму.

У хлопчика медики діагностували струс мозку, забій ключиці і рану на голові, яку довелося зашивати.

"Після розголосу у фб зі мною тільки вдруге зв'язалася адміністратор закладу. Я залишала свій номер телефону. Мені запропоновано відшкодувати чеки за лікування, в разі їх наявності, виписки з лікарні, і рецептів", - каже мати дитини.

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Кричущий інцидент стався вночі, 28 червня. Медики прибули на виклик, але зустріли їх недоброзичливі діти, які закидали автомобіль камінням.

На щастя, в момент нападу лікарі надавали допомогу потерпілому і ніхто з них не постраждав.

"Невідомі пошкодили задні двері авто і розбили переднє вікно "швидкої". Ніхто з працівників не отримав тілесних ушкоджень".

Прибулі на місце правоохоронці дітей на місці не застали, але стало відомо, що вони були ромської національності.