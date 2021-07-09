У столиці через спеку обмежили проїзд

У Києві почала діяти заборона на в'їзд деяких авто

Так, починаючи з 12: 00 на в'їздах до столиці України обмежено рух великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

В'їзд до міста великовагового транспорту обмежать через перевищення денної температури повітря понад + 28°С.

Обмеження на в'їзд здійснюється на всіх під'їздах до Києва.

Про зняття обмежень буде повідомлено додатково, орієнтовно до 19: 00.

Нагадаємо, під Києвом сталася ДТП з мотоциклом

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

Аварія сталася близько 4 ранку в напрямку міста Житомир.

За попередньою інформацією, водій мопеда виїхав з другорядної дороги на головну і потрапив під вантажівку.

Водій і пасажирка мотоцикла померли на місці.

За словами очевидців, у мопеда не працювало ближнє світло фар.

Обставини ДТП з'ясовують слідчі.