У Києві почала діяти заборона на в'їзд деяких авто
Так, починаючи з 12: 00 на в'їздах до столиці України обмежено рух великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
В'їзд до міста великовагового транспорту обмежать через перевищення денної температури повітря понад + 28°С.
Обмеження на в'їзд здійснюється на всіх під'їздах до Києва.
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Про зняття обмежень буде повідомлено додатково, орієнтовно до 19: 00.
Нагадаємо, під Києвом сталася ДТП з мотоциклом
Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.
Аварія сталася близько 4 ранку в напрямку міста Житомир.
За попередньою інформацією, водій мопеда виїхав з другорядної дороги на головну і потрапив під вантажівку.
Водій і пасажирка мотоцикла померли на місці.
За словами очевидців, у мопеда не працювало ближнє світло фар.
Обставини ДТП з'ясовують слідчі.
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