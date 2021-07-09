На Донбасі молодий український військовий загинув від кулі ворожого снайпера

Як повідомили у своєму Фейсбук представники 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, трагедія в зоні бойових дій сталася ввечері 8 липня. Сержант Євген Курасов, навідник-оператор 15-го окремого мотопіхотного батальйону «Суми», загинув гаделеко від села Піски в Донецькій області.

У бійця влучила куля, випущена снайпером бойовиків. На жаль, поранення виявилося несумісним з життям.

Євгену було всього 24 роки. Він народився в селі Локня під Сумами. Вдома у бійця залишилися дружина з двомісячною дитиною і батьки.

"Світла пам'ять і спокій. Герої в наших серцях", - йдеться в прощальній публікації побратимів Євгена.

Українці також висловили своє співчуття у зв'язку із загибеллю захисника.

"Вічна і світла пам'ять Герою, який віддав своє життя за Україну...Щирі співчуття рідним і близьким", "вічна і світла пам'ять славному синові України! Щирі співчуття рідним", "Господи, коли це припиниться, щоб діти не гинули? Коли Бог віддасть тим, хто цю війну проводить?", "Жити і жити. Такий молодий! Шкода", - пишуть люди.

Нагадаємо, в Україні підняли питання зростання втрат на Донбасі.

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