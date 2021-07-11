Середня зарплата в Україні зросла, як і пенсія

Міністр соцполітики Марина Лазебна розповіла, як змінилися розміри виплат за рік.

Так, за її словами, у травні цього року середня зарплата стала вищою на 28%, а мінімальна - на 27%. Розмір середньої пенсії став вище на 17%, а мінімальної - на 14%, пише ukraina24. При цьому зріс фактичний прожитковий мінімум - на 11%.

Глава Мінсоцполітики заявила, що підвищення пенсій залежатиме від розмірів зарплат. На сьогодні відомо, що ПФУ за перший квартал наповнився на 4 млрд грн, тому дефіцит у 222 млрд буде погашатися.

Зазначимо, з першого липня в Україні підвищився розмір прожиткового мінімуму, через що стануть вищими пенсійні виплати.

Зокрема, тепер непрацездатні особи отримуватимуть пенсію у розмірі 1 854 грн.

Крім того, відбудеться надбавка в розмірі 100 грн до страхової пенсії 2019-2020 роках, яка з 2019 року не перераховувалася.

Також з першого липня стануть вищими пенсії за наднормативний стаж. Зокрема, отримуватимуть більше жінки зі страховим стажем понад 30 років, і чоловіки - понад 35 років. Підкреслимо, за кожен рік до пенсії додадуть не більше 1% від рівня мінімальної пенсії, тобто 18,54 грн.

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