До кінця поточного року піднімати пенсійні виплати будуть ще кілька разів

Збільшиться мінімальна пенсія для тих, хто досяг віку 65 років і виконав вимоги за стажем. На збільшення виплат вплинуло зростання мінімальної зарплати.

Про це йдеться в опублікованій Кабміном бюджетної резолюції.

У 2022 році передбачили розмір мінімальної зарплати в розмірі 6900 грн. За законом українці після 65 років і за умови наявності повного стажу мають право на пенсію, розмір якої не може бути менше 40%. Так, гарантована виплата з 2021-го до 2022-го зросте з 2400 до 2760 грн.

При цьому в Україні збільшать і надбавки за стаж. Норма стажу для чоловіків в Україні становить 35 років, а для жінок – 30 років. При цьому до 1 липня надбавка становила всього 177 грн, а зараз зможуть отримувати додатково 185 грн на місяць.

Варто відзначити, що відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з 1 квітня цього року підвищився пенсійний вік для жінок з 59 років і 6 місяців до 60 років.

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