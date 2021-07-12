На Західній Україні очікується підняття рівня води в річках на метр

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру .

"12 -13 липня на окремих гірських притоках Дністра (Львівська, Івано-Франківська області), у верхів'ях та на малих водотоках річок Закарпаття очікується підйом рівнів води. Без негативних наслідків.

У місцях проходження сильних злив можливе формування значного схильного і місцевого стоку, в гірських районах існує загроза формування локальних селевих потоків і зсувів. I рівень небезпеки", - йдеться в повідомленні.

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