Українським батькам розповіли, що робити, якщо в школі несподівано повідомляють про скасування навчання в 10-11 класах
Реформа освітніх установ в Україні передбачає поступове переформатування шкіл, в результаті якого 10-12 класи стануть профільною освітою для учнів. При цьому спеціально для них будуть створені ліцеї, які стануть самостійними навчальними закладами. Однак, реформа повинна бути завершена тільки в 2027 році, а батьки і школярі почали стикатися з проблемами вже зараз.
Як розповіла Служба освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, в Україні почастішали випадки, коли школи повідомляють батькам про скасування набору на 10-11 класи, через що виникає питання про те, де діти зможуть продовжити навчання.
Горбачов розповів про пропозицію внести в закон про реформу освіти уточнення, що школи повинні попереджати учнів і батьків за півтора року до зміни умов навчання або перепрофілювання школи.
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Крім того, омбудсмен розповів, що повинні робити батьки у випадках, коли про відсутність можливості навчання в 10-11 класах їм повідомляють занадто пізно. Так, за його словами, українці повинні звернутися в управління освіти із заявою про те, що дитина збирається продовжувати навчання після 9 класу. В управлінні повинні допомогти знайти дитині відповідний навчальний заклад.
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