Що вимагають люди

У Києві під стінами Верховної Ради розгорівся протест

Як передає Politeka.net, кадри з місця подій публікує "Pavlovsky news"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Мітинг пенсіонерів силових структур переріс у перші сутички.

Ветерани-силовики незадоволені тим, що їм не виплатили перераховані пенсії.

Спочатку вони вимагали зустрічі зі спікером Верховної Ради, а потім пішли на будівлю штурмом - колишні силовики намагаються прорвати кордон поліції.

Після невдалого штурму ради ветерани МВС перекрили проїжджу частину по вулиці Грушевського.



Варто відзначити, що в уряді раніше обіцяли підвищення виплат.

Зміни торкнуться військовослужбовців, які перебувають на пенсії, та учасників бойових дій.

Щомісячну доплату в сумі 2000 гривень для майже 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів, встановити мінімальну пенсійну виплату на рівні 3854 гривні.

Як повідомляла Politeka, пенсія в 10 тисяч гривень, українцям пояснили, як її отримати.

Також Politeka писала, що українцям масово перерахують виплати, хто отримає надбавку вже в липні.