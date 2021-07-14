У Києві під стінами Верховної Ради розгорівся протест
Як передає Politeka.net, кадри з місця подій публікує "Pavlovsky news"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Мітинг пенсіонерів силових структур переріс у перші сутички.
Ветерани-силовики незадоволені тим, що їм не виплатили перераховані пенсії.
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Спочатку вони вимагали зустрічі зі спікером Верховної Ради, а потім пішли на будівлю штурмом - колишні силовики намагаються прорвати кордон поліції.
Після невдалого штурму ради ветерани МВС перекрили проїжджу частину по вулиці Грушевського.
Варто відзначити, що в уряді раніше обіцяли підвищення виплат.
Зміни торкнуться військовослужбовців, які перебувають на пенсії, та учасників бойових дій.
Як повідомляла Politeka, пенсія в 10 тисяч гривень, українцям пояснили, як її отримати.
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