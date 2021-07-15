"Ще одного сина України не стало"

Молодий український військовий Олександр Юрков загинув в районі проведення ООС на Донбасі

Україна позбулася ще одного захисника цього тижня. Як повідомили в 93-й бригаді "Холодний яр", в середу, 14 липня, на позиції українських військових недалеко від Маріуполя загинув їх товариш по службі. Обставини загибелі хлопця не уточнюються, проте відомо, що Олександру було всього 19 років.

«З сумом повідомляємо про те, що 14 липня 2021 року в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув навідник танкового взводу танкової роти танкового батальйону військової частини а1302 солдат Юрков Олександр Олександрович, 2002 року народження, житель с. Криничівате Софіївського району», - написали військові в Фейсбук.

Українці висловлюють слова співчуття у зв'язку із загибеллю бійця.

"Ще одного сина України не стало...Співчуття рідним і близьким ... Герою Слава!", "Світла і вічна пам'ять...Співчуття рідним і близьким", "Світла і вічна пам'ять Герою, співчуття рідним і близьким Олександра", "Царство Небесне", - пишуть люди під публікацією про втрату.

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