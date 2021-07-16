Пожежі в Україні знищили десятки гектарів землі

Так, тільки за добу в Україні сталося 103 пожежі на відкритих територіях, і через це вигоріло не менше 48 гектарів рослинності.

Про це повідомили на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у соціальній мережі Facebook.

ДСНС нагадала про правила поведінки під час пожежонебезпечного періоду:

не розводьте відкритий вогонь біля лісової зони, в полях;

не залишайте недопалки і сірники на сухій трав'янистій підстилці;

категорично заборонено випалювати сміття і рослинні залишки;

не розводьте багаття в безпосередній близькості до будинків;

очищайте місце, призначене для багаття від сухої трави, листя, гілок;

не залишайте без нагляду розпалені багаття і не дозволяйте дітям розводити багаття;

при сильних поривах вітру не розпалюйте багаття;

залишаючи місце відпочинку, обов'язково загасіть багаття;

заборонено спалювати стерню і післязбиральні залишки на сільськогосподарських полях.

Нагадаємо, у Харкові рятувальники боролися з пожежею на приватних складах з деревиною.

Рятувальникам знадобилося більше 18 годин, щоб повністю ліквідувати пожежу на складах з деревиною на вулиці Киргизькій, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Повідомлення про загоряння співробітники ДСНС отримали о 2:43 у четвер, 15 Липня, локалізували його о 5:00, ліквідація осередків пожежі тривала до 21: 10.

Всього до гасіння пожежі залучали 10 автоцистерн, пожежний поїзд і 70 бійців ДСНС.

Причина НП встановлюється.

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