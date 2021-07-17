У Міністерстві фінансів України повідомили про підвищення мінімалки для українців

Міністерство фінансів України працює над тим, щоб підняти рівень мінімальної зарплати в країні. Планується, що вже в 2022 році українці почнуть отримувати більше.

Підвищення мінімальної зарплати анонсував міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі 24 канали.

"Ми розраховуємо, що в 2022 році збільшимо мінімальну зарплату до 7700 гривень. Хочу підкреслити, що залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені витрати. Вони становлять від 50 до 100 мільярдів гривень", — заявив Сергій Марченко.

Він пояснив, що саме ці гроші планується направити на підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Крім того, відомство працює над тим, щоб поступово збільшувати розмір пенсійних виплат.

Варто відзначити, що зараз мінімальна зарплата в Україні становить 6000 грн. З 1 липня в Україні підвищився прожитковий мінімум. Від його розміру залежать всі соцвиплати. Відповідно, зросла допомога по безробіттю.

Нагадаємо, що середня зарплата українців "злетить" до 20 тисяч гривень.

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