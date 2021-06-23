У Мінекономіки видали новий прогноз економічного і соціального розвитку України в найближчі роки

Прогноз розроблений за базовим сценарієм на 2022-2024 роки, в який закладено подальше поступове прискорення економічного зростання, що вже очікується за підсумками 2021-го після значних втрат, які були через пандемію. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сайт міністерства.

Так, середньомісячна зарплата українців за підсумками 2021 року складе 13 632 гривень, а до кінця 2022-го вона вже виросте до 15 258.

У 2023-му українці отримуватимуть за свою працю вже 17 159 гривень на місяць, а в 2024-му - зарплата "злетить" ще на дві тисячі та складе 19 063 гривень.

При цьому рівень безробіття населення у віці 15-70 років має скоротитися з нинішніх 9,2 до 7,5 відсотка в 2024-му. Зате щорічно на 2% повинна зростати продуктивність праці.

Індекс споживчих цін (тобто рівень інфляції) повинен буде щорічно скорочуватися на один відсоток з нинішніх 8,8% до 5,2% в 2024-му році.

Раніше ми розповідали, стало відомо, як зміниться мінімальна зарплата в Україні в найближчі кілька років. Так, в 2021-му році мінімалку збільшать на 500 гривень до 6500, а в 2022-му всього на 200 грн. Протягом найближчих трьох років цей показник підвищать до 7 665 грн.

При цьому, на думку експертів, зростання мінімалки в такому темпі ніяк не компенсує інфляцію. У наступному році збільшення мінімальної зарплати складе всього 3 відсотки. Тоді як тільки за минулий рік цукор подорожчав на 21%, а масло на 42%.

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