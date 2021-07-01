Серед популярних вакансій цього літа в Україні-збір врожаю, доставка їжі або роздача листівок

Про те, наскільки легко туди влаштуватися і скільки можна заробити, пише "Сьогодні".

Так, попит на роздачу листівок такий високий, що влаштуватися туди часом вдається не з першого разу. Наприклад, за роздачу листівок з рекламою одного з ресторанів платять 100 грн на годину відразу за фактом. Працювати потрібно 2-3 години на день, 2-4 рази на тиждень. Виходить, що за звичайний 8-годинний день можна заробити 800 гривень.

Варто відзначити, що байдикувати не вийде, якщо листівки викинути – ніхто не заплатить. А беруть перехожі їх часто неохоче.

Простіше влаштуватися кур'єром-немає ніяких співбесід, досить встановити додаток в телефон і мати свій транспорт.

"Заробіток кур'єром може доходити і до 40-45 000 гривень і для цього щотижня треба виконувати більше 100 доставок", – говорить Регіональний менеджер кур'єрської служби Ігор Шрамко.

Що зробити наприклад на велосипеді зовсім нелегко.

Популярною літньою роботою є зайнятість на вирощуванні та зборі ягід.

Поки лохина дозріває-люди активно доглядають за кущами, полють, і косять бур'яни.

Варто врахувати, що на відкритому сонці дуже жарко працювати, також болить спина. За один ряд платять 30 гривень. Бувалі працівники кажуть, в день можна спокійно прокосити 10 рядів і отримати 300 гривень.

За прополку платять по 2 гривні за кущ. У день можна заробити близько 500 гривень.

Значно більше заробити можна під час збору врожаю, який стартує вже зовсім скоро, приблизно в другій половині липня. За кожен кілограм лохини платять 24 гривні. У день потрібно зібрати не менше 60 кілограмів.

Можна заробити до 40 000 гривень, стільки отримують передовики. В середньому у працівників виходить 22-25 тисяч гривень, але доведеться потрудитися.

Нагадаємо, середня зарплата українців "злетить" до 20 тисяч гривень: у Кабміні назвали терміни.

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