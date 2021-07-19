У майбутньому році може змінитися розмір мінімальної зарплати в Україні
Глава Міністерства фінансів України Сергій Марченко зробив заяву, яка стосується мінімальних зарплат в Україні. Так, їх розмір у 2022 році може скласти 7700 гривень. Про це глава відомства повідомив в ефірі "24 каналу".
При цьому прогнозується зростання інфляції на 2%. Як зазначив Марченко, Мінфін помірно закладає зростання соцпоказників. Влада залишила фіскальний простір - нерозподілені витрати, які склали від 50 до 100 мільярдів гривень.
Зазначені кошти можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, а також на зростання пенсій. Глава Міністерства фінансів повідомив, що це буде пріоритетом, і визначатиметься при формуванні бюджету на 2022 – 2024 роки. Марченко запевнив, що кошти для збільшення цих виплат є.
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Підкреслимо, зараз мінімальна зарплата в Україні становить 6000 грн.
Зазначимо, з 1 липня в Україні стартували масові перевірки роботодавців, яким загрожують штрафи у розмірі 180 тисяч гривень. Зокрема, це стосується тих, хто не оформив співробітників офіційно, а також, хто платить частину зарплати "в сіру". Співробітники ДПС можуть прийти на будь-яке підприємство і перевірити документи.
Нагадаємо, в Україні стартували масові перевірки, до кого прийдуть інспектори
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