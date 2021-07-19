Українців, які хочуть отримувати соцдопомогу, будуть піддавати жорсткій перевірці

В Україні збираються провести масштабні перевірки субсидіантів і не тільки. Про це повідомляється в проєкті постанови Кабміну, який опублікований на сайті Мінсоцполітики.

У документі написали порядок таких перевірок. Планується, що інспектори відвідають квартири і будинки людей, які претендують на бюджетні кошти. Контролери будуть дивитися, в яких умовах живуть ці люди.

Якщо не впускати контролерів в будинок, то виплати автоматично призупиняться, також зупиняти виплати можуть і за результатами перевірки.

Зазначимо, що уряд і раніше планував проводити такі "рейди", але це так і не запрацювало на повну силу. Зокрема, Конституційний суд визнав незаконною норму про можливість призупинення виплат.

Примітно, що в новому проекті в Мінсоцполітики врахували не тільки субсидіантів, а й усіх одержувачів соцдопомоги.

Якщо документ схвалять, то перевірки почнуться з 1 січня 2022 року.