У Міністерстві фінансів розповіли, яким буде підвищення

У Мінфіні розповіли, як насправді виростить мінімальна зарплата

Раніше глава Міністерства фінансів України Сергій Марченко заявляв, що у 2022 році розмір мінімальної зарплати в Україні складе 7700 гривень, проте в Мінфіні пізніше спростували дану інформацію. Про це передає Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-центру відомства.

Зазначається, що 15 липня Верховна Рада підтримала бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. У документі передбачається поетапне підвищення мінімальної зарплати.

З урахуванням макроекономічного прогнозу, закладеного в основу бюджетної декларації, мінімальна заробітна плата буде змінюватися і складе:

1 січня 2021 - 6000 грн;

1 грудня 2021 - 6500 грн;

1 жовтня 2022 - 6700 грн;

1 січня 2023 - 7176 грн;

1 січня 2024 - 7665 грн.

В результаті "мінімалка" у 2024 році в порівнянні з нинішнім роком зросте на 1665 грн і складе 7665 гривень.

Зазначимо, з 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум, внаслідок чого зросли виплати за деякими видами допомоги, в тому числі по безробіттю. Тепер розмір допомоги по ній складе чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, з 1 липня - це 2379 грн.

Також стали вище виплати по вагітності та пологах, одиноким матерям та інші.

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