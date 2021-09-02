Забруднення Дніпра досягло критичного рівня

Люди скаржаться на неприємних запах від річки, втім зараз вона пахне, як звичайна водойма.

Місцеві жителі кажуть, що запах до нової набережної доноситься від Бортницької станції через вітер, передає "Апостроф".

Крім того, під час побудови набережної, яку відкрили в липні 2021 року, все сміття скидали в річку - неприємний запах люди там відчувають ввечері, після 20:00.

Така ситуація із забрудненням річок склалася не тільки в Києві.

Від таких же проблем страждають річки в Одеській, Луганській, Донецькій та Волинській областях.

До слова, цвітіння Дніпра є однією з основних причин масового мору риби. Ситуація також ускладнюється обмілінням річки, яке відбувається через відсутність днопоглиблювальних робіт, їх здійснювалися раніше при використанні річки як транспортної артерії.

Екологи б'ють на сполох і попереджають, що якщо ситуація не покращиться, то вода буде забруднюватися і далі. Виникне необхідність повного очищення, а це призведе до значних навантажень на бюджет.

Нагадаємо, Дніпро на межі екологічної катастрофи, в річці знайшли небезпечні речовини.

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