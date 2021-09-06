Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що в даний час в МОЗ готуються до можливого локдауну, розробляючи більш м'який підхід для тих громадян, які встигли пройти курс вакцинації.
Заява прозвучала на програмі Сніданок з 1+1.
«Ми хочемо, щоб до бізнесу або вже вакцинованим людям застосовувалися менш жорсткі норми, що стосуються карантину», - сказав Кузін.
За словами головного санітарного лікаря, в МОЗ вже почали переглядати норми карантину. Кузін припустив, що в нових умовах представники бізнесу зможуть працювати, навіть якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршитися. Не виключив він і те, що кількість людей на одному квадратному метрі площі доведеться регулювати.
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Головний санітарний лікар розповів, що норми, які готують в МОЗ поширять на відвідувачів різних закладів, а також на їх співробітників, яким доведеться вакцинуватися. За словами Кузіна, найближчими днями в Міністерстві охорони здоров'я представлять нові норми.
Зазначимо, що станом на п'яте вересня в Україні зафіксували 773 нових випадки коронавірусу. 635 жителів нашої країни забрали в лікарню. При цьому, за добу померли 18 громадян. За весь час епідемії, пройти повний курс вакцинації в Україні встигли 4,2 мільйона жителів нашої країни.
Нагадаємо, що захворюваність коронавірусом в Україні різко підскочила
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