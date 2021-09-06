У тимчасово окупований Донецьк українці відправили сюрприз

Про це повідомляють користувачі Twitter.

У Донецьк, де нещодавно було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку бойовиком, прилетів "сюрприз" від українських патріотів.

Над містом жителі спостерігали прапор України.

“На Донецьк полетів прапор, який здійснив подорож за маршрутом Краматорськ-Марш Захисників (Київ)-Авдіївка", - йдеться в повідомленні.

До слова, нещодавно в Херсоні впав найвищий флагшток області.

Відомо, що його встановили нещодавно до Дня Незалежності.

Флагшток звалився на Елітний кросовер Lexus, який був припаркований зовсім поруч.

Про це розповів користувач мережі Сергій Ільїн. За його словами, при установці флагштока біля "арештанки" щось пішло не за планом і він впав.

Очевидці повідомили, що, на щастя, обійшлося без жертв.

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