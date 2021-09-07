У Запорізькій області мешканка Степанівки першою звинуватила 38-річного односельця в переслідуванні дочки Валерії, яка навчається в 11 класі.

Про це повідомляє Телеграф.

Мати Школярки повідомила, що чоловік почав по телефону погрожувати її доньці. Після цього він почав відправляти їй Лякаючі відеозаписи. На одній з них чоловік сам себе травмує.

За словами матері, односельчанин почав психологічно тиснути на її дочку навесні. Тоді він дізнався, що батько дівчинки знаходиться далеко, а матері вдома немає. Сама школярка розповіла, що почав він з компліментів. Дівчина підтвердила, що відразу після знайомства їх прийняла, але натяків на можливі стосунки чоловікові не робила. Сім'я постраждалої звернулася до правоохоронців. Односельчанин почав ще більше залякувати дівчину.

"Я не можу спокійно спати, тому що він вночі світить у вікна ліхтариком або лазерною указкою», - розповіла школярка.

За її словами, одного разу він вихопив у неї телефон. Дівчина боїться, що при зустрічі ця людина може згвалтувати, побити або вбити її. Валерія зізналася, що боїться одна ходити по вулиці.

Інформацію від потерпілої сторони правоохоронці внесли до ЄРДР за статтею «ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості».

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