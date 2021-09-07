Чи можна було врятувати дитину.

Тіло померлого в Черкасах семирічного Андрія Лясова передали на розтин, і правоохоронці поділилися подробицями його смерті.

Про це повідомляє «Про все».

"Відповідь на питання, чи можна було врятувати дитину, дасть нам експерт, який проводить експертизу і розтин», - сказав начальник Черкаського районного управління поліції Володимир Матюшенко.

За його словами, аналізи дозволять встановити наявність слини собак в крові померлої дитини. Експертизи покажуть, чи завдали тварини травми, які присутні на тілі малюка. Медики раніше з'ясували, що, коли хлопчика привезли в лікарню, на його тілі вже утворилися пролежні, а це підтверджує, що дитина, щонайменше, протягом п'яти діб лежала нерухомо.

Володимир Матюшенко повідомив, що травма голови стала причиною смерті дитини. Поліцейський підтвердив, що сім'я, в якій жив хлопчик, насправді конфліктна, а її члени часто провокували сусідів.

Нагадаємо, що семирічний Андрій Лясов помер у Черкаській обласній дитячій лікарні, куди його доставили зі слідами, в яких свідки підозрюють катування і тортури. Коли хлопчик потрапив до реанімації, він вже перебував у комі. Свідомість до нього так і не повернулося. Серце дитини зупинилося 5 вересня.

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