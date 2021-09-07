У Херсоні батько вирішив потанцювати в кафе з дворічним сином, взяв його на руки, але не втримав і впустив дитину.

Про це повідомляє «Типовий Херсон».

За даними джерела, подія трапилася в закладі, розташованому на проспекті 200 років Херсона. Малюка на машині швидкої допомоги доставили дитячу лікарню. У нього діагностували забій головного мозку. Крім того, у дитини підозра на перелом кісток підстави склепіння черепа. Зараз лікарі оцінюють стан хлопчика, як важкий.

Раніше ми повідомляли, що за булінг у Запоріжжі директор школи отримав штраф. У суді встановили, що директор Полтавської школи з 2020 року принижувала п'ятикласника. Зокрема, це відбувалося під час шкільних лінійок. Інформацію про булінг підтвердила адвокат потерпілого Ірина Вишнякова. Відомо, що серед образ, які виголошувала директор школи по відношенню до учнів були наступні: "Собака", "двієчник", "скотиняка" і "Баран". Серед її вигуків у справі також фігурують такі:" тобі не місце в цій школі"," Закрий рот "і"Тобі місце в клітці". Адвокат повідомила, що описана поведінка директора на одного з учнів вплинула особливо негативно. Хлопчик замкнувся в собі і відмовлявся ходити в школу. Пізніше учні приєдналися до знущань над хлопчиком.

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