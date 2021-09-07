У Черкасах люди принесли квіти та іграшки на прощання з семирічним Андрієм, який тиждень провів у комі.

Про це повідомляє видання «про все».

Коли хлопчика доставили в реанімацію лікарні, на його тілі були укуси і рани. Тоді з'явилася версія про знущання над дитиною, а під підозру потрапили дідусь і бабуся малюка. Жителі Черкас вирішили принести іграшки, квіти, лампадки.

Люди принесли і плакати з вимогою незалежної експертизи і справедливого розслідування загибелі хлопчика. Андрій з 24 серпня перебував у реанімації. Хлопчика доставили в реанімацію з травмою голови. Крім того, у дитини частково був відсутній статевий орган, нижня губа і вуха виявилися відірвані. Лікарі спробували врятувати хлопчика, проте його внутрішні органи відмовили. Андрій жив разом з дідусем і бабусею. Вони тримали в своєму будинку середньоазіатських вівчарок.

Журналісти з'ясували, що раніше належні їм алабаї вже кусали місцеву жительку. За рішенням суду собак вилучили, але через зовсім небагато часу, вони знову повернулися в цей будинок. Лікарі повідомили, що дитина довгий час перебувала вдома, перш ніж про подію дізналися медики.

На тілі семирічної дитини виявили пролежні. Бабуся Андрія пояснила травми дитини падінням його з цегляної купи, яка знаходиться у дворі будинку.

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