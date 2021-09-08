Мати сестер приховала, що її діти могли отримати отруєння.

Виконуючий обов'язки завідувача реанімацією Гайсинської лікарні Дмитро Кондратюк повідомив, що померлі в лікарні маленькі сестри з Вінницької області отруїлися блідою поганкою.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Правоохоронці повідомили, що мати померлих дівчаток заявила, що не знає, яким чином її дочкам вдалося з'їсти отруйні гриби. За словами матері, дівчатка займалися тільки збором грибів, а вона їх консервувала. При цьому жінка підкреслила, що не дозволяла дочкам їсти гриби.

Раніше в реанімацію лікарні міста Гайсин, що на Вінниччині привезли двох сестер. Одній дівчинці було чотири роки, а іншій 13 років. Про це повідомили правоохоронців. У сестер діагностували гостре отруєння, причиною якого стала невідома речовина. Брат маленьких дівчаток також опинився в лікарні. Йому 12 років.

Поліцейські встановили, що причиною отруєння дітей могли стати з'їдені ними лісові ягоди або гриби. Перша сестра померла 5 вересня, а друга-на день пізніше. З інформації, що надійшла пізніше, стало відомо, що старшій сестрі, яку звали Владислава, було всього 12 років. Мати сестер приховала, що її діти могли отримати отруєння через гриби. Жінка лікувала їх вдома п'ять днів, перш ніж повідомила лікарям.

Відзначимо, що всього в сім'ї було вісім дітей, п'ять з яких отруїлися. Всіх малюків жінка виховувала одна.

Нагадаємо, що у реанімації зупинилося серце двох маленьких сестер

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