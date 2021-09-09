У Чернівецькій області жінка померла від укусів шершнів.

Про це повідомляє «Молодий Буковинець».

За даними видання, трагедія сталася в селі на території колишнього Сторожинецького району. Комахи напали на місцеву жительку. Їй було 65 років. На місце викликали медиків, але їм залишалося лише констатувати смерть постраждалої.

Справжні Шершні за зовнішніми ознаками нагадують інших представників сімейства ос. Спереду цих комах відрізняє округлене черевце. Крім того, у них є більш широка верхівка голови.

Аналогічно іншим видам, що входять в їх сімейство, Шершні споруджують великі паперові гнізда. У таких гніздах налічується кілька ярусів сот. У деяких видів їх кількість досягає десяти.

Організм людини може по-різному реагувати на укуси таких комах, від його реакції безпосередньо залежить рівень їх небезпеки для кожної людини. Звичайні Шершні мають менш токсичну отруту ніж той, яким мають бджоли.

При цьому, оскільки їх жало не залишається в рані жертви, шершень здатний послідовно зробити кілька укусів. Якщо людина отримає значну кількість отрути шершня, вона може померти або зіткнутися з серйозним запаленням. Якщо біля гнізда вбити одного шершня, він випустить ферменти, які змусять його побратимів напасти на кривдника з особливою агресією.

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