Турецькі слідчі дійшли висновку, що українка Христина Новицька, яку знайшли в наручниках і з пакетом на голові в будинку в Бодрумі, скоїла самогубство

Генеральна прокуратура Бодрума прийняла рішення не порушувати кримінальну справу, пише CNN Türk.

На початку січня 30-річну українку знайшли мертвою в орендованому будинку в бодрумському районі Мугла. Проживала жінка в елітному комплексі на південному узбережжі Туреччини.

Родичі дівчини не могли з нею зв'язатися, тому попросили сусідів піти перевірити чи все з нею в порядку. Сусіди не змогли достукатися до Христини, тому викликали поліцію. Коли двері зламали, дівчину знайшли без ознак життя. При цьому вікна були закриті, а двері були замкнені на ключ зсередини.

Через вісім місяців справу вирішили закрити. За версією правоохоронців, жінка нібито повторила сцену з фільму 2003 року "між смертю і життям".

У постанові прокуратури йдеться, що в день трагедії Новицька сама одягла мішок на голову і скувала руки ззаду наручниками. Вона використовувала при цьому кисневу маску.

Слідчі також вказали на те, що у вітальні будинку була виявлена частина труби водонагрівача, вугілля і двометровий шарф з вузлом. За їх версією, жінка продумувала інші способи суїциду.

Крім того, правоохоронці заявили, що не виявили людей, які могли б схиляти Новицьку до того, щоб вона покінчила життя самогубством, або ж допомагали загиблій в цьому.

Версія самогубства озвучувалася і раніше. Але друзі і знайомі дівчини в неї не вірили. За їхніми словами, Христина не любила поширюватися про особисте життя, але по натурі вона була приємною чуйною і неконфліктною людиною.

Повідомлялося, що українка працювала викладачем танців в Бодрумі і перекладачкою з турецької мови.

При цьому турецькі ЗМІ писали, що Новицька була в депресії. Через пандемію дівчина позбулася роботи, а отже, і засобів до існування. Всі ці місяці Христина нібито перебувала в ізоляції і приймала антидепресанти.

Однак знайома зазначає, що у дівчини є рідні в Києві, якби вона залишилася без роботи, то повернулася додому. Приятелька вважає, що такою версією загибелі Новицької хочуть прикрити когось важливого.

Також є розбіжності щодо віку дівчини. Одні ЗМІ пишуть, що їй було 30 років, а інші – 25.

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