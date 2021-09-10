У Хмельницькому сталося масове отруєння
Про це повідомляє прес-служба ДУ " Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
Так, до Хмельницької інфекційної лікарні госпіталізовано 15 осіб, у тому числі 14 дітей.
"77 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом педіатрів та сімейних лікарів. Організовано медичне спостереження за контактними особами. У навчальному закладі та в будинках хворих, здійснено заключну дезінфекцію", - йдеться в оперативному повідомленні цента.
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До слова, в мережі з'явилася інформація, що померлі в лікарні маленькі сестри з Вінницької області отруїлися блідою поганкою.
Правоохоронці повідомили, що мати померлих дівчаток заявила, що не знає, яким чином її дочкам вдалося з'їсти отруйні гриби.
Одній дівчинці було чотири роки, а іншій 13 років. Про це повідомили правоохоронців. У сестер діагностували гостре отруєння, причиною якого стала невідома речовина. Брат маленьких дівчаток також опинився в лікарні. Йому 12 років.
Поліцейські встановили, що причиною отруєння дітей могли стати з'їдені ними лісові ягоди або гриби. Перша сестра померла 5 вересня, а друга-на день пізніше.
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