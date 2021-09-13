Погода в Україні зіпсується через раптові дощі
Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі повідомили про погіршення погоди в західних регіонах. Згідно з прогнозом, в понеділок в Україну прийдуть дощі з грозами. Опади почнуть атакувати територію країни із Заходу, захопивши кілька центральних областей, включаючи Київ.
Через дощі температура в західних регіонах опуститься до 21-24 градусів. У Закарпатській області буде трохи тепліше - до 24-26 градусів. Опади очікуються у всіх областях регіону, крім Чернівецької області.
У Центрі буде тепліше, але Житомирську та Київську області торкнуться дощі. Температура буде впевнено триматися в районі 24-26 градусів. У східних областях очікується 23-26 градусів.
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Найспекотніше в понеділок буде в південних регіонах. Стовпчики термометра там прогріються до 26-28 градусів.
Зазначимо, що в Україні сильно потеплішають ночі. Середня нічна температура по країні складе 10-15 градусів.
Синоптики прогнозують, що бабине літо триватиме в Україні недовго. Вже у жовтні очікується різке зниження температури і перший сніг.
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