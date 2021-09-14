Підлітку стало погано за кілька днів до фатальної події. За ним спостерігали медики, але в лікарню не поспішали відправляти, так як видимих причин погіршення самопочуття не було

12 вересня в дитячому таборі в Пущі Водиці помер Павло Теровець з Кропивницького. 12-річний хлопчик приїхав сюди на початку осені по путівці на 21 день, яку сім'я отримала безкоштовно як малозабезпечена.

Хлопчик поскаржився на слабкість 9 вересня і відтоді перебував під спостереженням медиків, які постійно моніторили його тиск і температуру. Ці показники були в нормі. Перед раптовою смертю Павло малював і готувався до обіду.

В адміністрації табору повідомили, що о 12:40 медсестра знайшла хлопчика без свідомості. На місце тут же викликали "швидку допомогу". На жаль, о 13.20 реанімаційна бригада констатувала смерть Павла.

У таборі не можуть припустити, що стало причиною загибелі дитини. І поліція, і медики, і адміністрація чекають результатів експертизи.

В даний час до дитячого центру нікого не пускають, так як йдуть слідчі заходи. Те, що трапилося, стало для всіх ударом. За інформацією адміністрації табору, були зроблені всі необхідні дії, щоб врятувати дитину.

Зазначимо, Павло жив у Кропивницькому разом з батьком Ігорем Терівцем, у якого кілька років тому виявили важку форму цукрового діабету та остеомієліт. Чоловік отримав інвалідність та пересувається на інвалідному візку. Друзі сім'ї кажуть, що вони хоч і бідно жили, але батько любив сина і тягнув його як міг.

Похорон хлопчика відбудеться 14 вересня.

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