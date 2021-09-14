В українському Кабміні не планують зупиняти транспорт в тих областях, де через коронавірус введуть червоний рівень епідемічної небезпеки.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Про транспорт, звичайно, ми будемо ставити вимогу вакцинації водіїв і працівників транспорту», - зазначив Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що підхід буде однаковим для всіх. У жовтій зоні водіям громадського транспорту доведеться зробити, щонайменше, одне щеплення від коронавірусу. Якщо Регіон потрапить в червону зону, число обов'язкових щеплень збільшиться до двох. Шмигаль додав, що пасажирам доведеться продовжити носити маски в громадському транспорті, а також дотримуватися встановленої дистанції. Прем'єр назвав недоцільною вимогу ПЛР-тесту від пасажирів.

Зазначимо, що 13 вересня уряд прийняв доопрацьовані зміни до постанови Про карантин №1236. У ньому описані нові обмеження, які торкнуться жителів областей, ВІДНЕСЕНИХ у майбутньому до Червоної або жовтої зони епідемічної небезпеки. В уряді вирішили Поки не вводити в Україні обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Уряд замість цього має намір мотивувати людей вакцинуватися. За 13 вересня в нашій країні зробили 135223 щеплень від коронавірусу.

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