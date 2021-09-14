У Києві скоро будуть знову штрафувати за порушення правил карантину в закладах.

Про це повідомив Олег Рубан, голова Головного управління Держпродспоживслужби Києва, - передає «РБК-Україна».

"Так, будуть штрафи. Якщо буде впроваджена жовта зона Держкомісією. Будемо дійсно виносити штрафні санкції", - сказав Рубан.

Чиновник повідомив, що перехід до жовтої зони карантину може відбутися наступного тижня, або через одну. Рубан додав, що штрафи для закладів Києва почнуться з суми в 34 тис.грн.

Раніше ми повідомляли, як працюватиме громадський транспорт, якщо в Україні посилять карантин. В уряді підтвердили, що зупиняти транспорт не планують, навіть якщо певна область перейде в червону зону епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу. При цьому, прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що від водіїв вимагатимуть обов'язкової вакцинації. Якщо певний регіон перейде в жовту зону, водій буде зобов'язаний зробити не менше одного щеплення від коронавірусу. Два уколи чекають водіїв, які будуть змушені працювати в регіонах з червоним рівнем епідемічної небезпеки. Пасажирам належить дотримуватися знайомі правила з соціальною дистанцією і маскою в транспорті.

Нагадаємо, що посилення карантину, вводяться нові правила

Як повідомляла Politeka, у МОЗ зробили заяву про третю хвилю коронавірусу

Також Politeka писала, що де школи починають закривати на карантин