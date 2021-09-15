Вчені зробили прогноз, згідно з яким до 24 вересня в Україні добовий приріст хворих коронавірусом досягне шести тисяч осіб.

Про це передали в НАН України.

Вчені розповіли, що завдяки теплим дням без дощів істотно збільшилася кількість особистих контактів серед людей. Свій прогноз вчені зробили на основі статистики, одержуваної, починаючи з 17 травня 2001 року. У НАН підкреслили, що поширення епідемії в країні прискорилося за два останні тижні. Час подвоєння кількості випадків коронавірусу скоротився до двох тижнів.

Випереджаюче зростання зафіксували в головних епідемічних параметрах: кількості госпіталізацій, смертей і нових випадків. Ще два тижні тому ситуація залишалася стабільною і порівнянною з минулим роком. Середнє число нових випадків коронавірусу досягло 2950 в день. Воно за два тижні збільшилося вдвічі.

Середній показник смертності досяг-58 осіб на день. Цей показник продемонстрував зростання на 41% за два тижні. Відповідно до прогнозу, середній показник нових випадків досягне 3638 в період з 15 до 21 вересня.

А з 22 по 28 вересня він зросте до 5208. При цьому смертність від коронавірусу зменшилася до 2,5-3%. За даними НАН, різко зросла кількість нових випадків коронавірусу, які виявляють у дітей.

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