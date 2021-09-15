В Україні в 2022 р. студентам планують підняти стипендії.

Про це повідомив Сергій Марченко міністр фінансів України на засіданні Кабміну.

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Зазначимо, що заява прозвучала на презентації держбюджету України – 2022. Згідно з проектом змін, студентам вузів планують підвищити стипендію до 2 тисяч гривень. Таким чином, підвищення складе 700 грн.

Підвищену стипендію хочуть збільшити до 2550 гривень. В даному випадку підвищення складе 890 грн. Студентів професійно-технічних навчальних закладів також чекає підвищення. Для них стипендію піднімуть до 1250 грн. Тобто, підвищення складе 760 грн. На освіту в цілому. у бюджеті 2022 року передбачили понад 185 млрд. грн. При цьому у вузів Є можливість додатково залучити ще 7 мільярдів гривень.

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Раніше прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що академічні стипендії в нашій країні Востаннє підвищували ще в 2017 році. 15 вересня уряд затвердив держбюджет на 2022 рік.

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У ньому доходи передбачені в 1,278 трильйона гривень, а витрати – 1,466 трильйона гривень. Граничний дефіцит вдалося знизити до 3,5 відсотків при порівнянні з минулим бюджетом минулого року. Раніше ми також повідомляли, що в Кабінеті Міністрів України. анонсували доплати пенсіонерам.

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