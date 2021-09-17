Найближчими днями метеозалежним людям варто бути особливо обережними

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на дані лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, 17 і 18 вересня очікується підвищена геомагнітна активність. Це може вплинути на самопочуття метеозалежних людей і привести до неприємних наслідків.

За даними експертів, найближчий місяць сильних магнітних бур не віщується. Незначна активність в 4 бали з 10 буде спостерігатися тільки сьогодні і завтра, 17 і 18 вересня, а також 3 жовтня.

Однак, навіть несильна геомагнітна активність може мати наслідки для метеозалежних людей. Так, деякі можуть відчути нездужання, втома, порушення сну, головні болі, дратівливість, скачки тиску та інші не дуже приємні симптоми.

Уберегти себе і поліпшити самопочуття в дні магнітних коливань допоможуть прості рекомендації: порадьтеся зі своїм лікарем щодо медикаментів і приготуйте їх; відмовтеся від шкідливої їжі, сигарет, алкоголю; більше гуляйте на свіжому повітрі; намагайтеся добре відсипатися, менше нервувати; відкладіть важливі справи і рішення на більш сприятливий час.

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