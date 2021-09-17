У Києві жорстоко вбили жінку 37 років, яка жила на пляжі в наметі на Оболоні, приїхавши до столиці на заробітки.
Про це передали у Департаменті карного розшуку.
Правоохоронці затримали підозрюваного. Вбиту жінку звали Оксана. Відомо, що вона приїхала до Києва з Чернігівської області. За даними слідства, підозрюваними виявилися двоє чоловіків - один молодий, інший-у віці. Незадовго до смерті жінки, її бачили разом з підозрюваними. Одному з підозрюваних від 25 до 35 років. Його зріст - 180 см.
Другому фігуранту - понад 60 років, він носить бороду, сивий, худорлявий і високий. Свідки допомогли правоохоронцям скласти фоторобот одного з підозрюваних. Про те, як виглядає ймовірний злочинець повідомили жителям міста та екіпажам поліції. Правоохоронці знайшли та затримали вказаного чоловіка. Він виявився людиною без певного місця проживання 66 років.
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Чоловік зізнався у вбивстві. Він повідомив, що побив жертву сапкою по голові. Затриманий чоловік раніше вже був судимий за аналогічні злочини. Відомо також, що в квітні нинішнього року фігурант вийшов з місць позбавлення волі. Там він відбував покарання за минуле вбивство. Про мотиви нинішнього злочину правоохоронці не повідомили.
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