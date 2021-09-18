Осінь остаточно повернеться в Україну, накривши дощами практично всі регіони

Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі прогнозують опади у всіх регіонах, крім Донецької та Луганської областей. Там ще на день затримається комфортна температура. Іншим пощастить трохи менше.

У західних областях вже кілька днів йдуть дощі, тому субота стане для жителів регіону черговим дощовим днем. Температура в західних регіонах коливатиметься в районі 14-19 градусів. Ближче до Центру буде тепліше, а на крайньому заході – холодніше.

У центральних областях пройдуть дощі, які опустять температуру до 17-21 градуса. Найхолодніше буде в Києві.

На півдні також очікуються опади, а температура впаде до 20-23 градусів. Сезон відпусток різко обірветься, адже відпочивати біля моря буде некомфортно.

У східних областях пройдуть дощі. Опади обійдуть стороною лише дві області. Там температура коливатиметься в районі 20-22 градусів.

Зазначимо, що вже в неділю дощі доберуться до всіх без винятку українських областей. Температура продовжить знижуватися, а на Заході і зовсім похолодає до 7-8 градусів.

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