В українських лікарнях реанімаційні ліжка на чверть зайняті людьми з коронавірусом.

Про це передав голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

«В цілому по країні навантаження на систему охорони здоров'я залишається контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на 27%», - зазначив Радуцький.

Він підкреслив, що в нашій країні зайнято хворих коронавірусом на 22%. Радуцький повідомив, що на 10% використані апарати ШВЛ. За його словами, найбільша зайнятість медичних ліжок з підключеним киснем зафіксована в Чернівецькій області. Там цей показник досяг 55%. На другому місці Тернопільська область з відміткою в 40%.

Зазначимо, що станом на 17 вересня показники госпіталізацій з коронавірусом вказують на перевищення у восьми областях. При цьому, всі регіони нашої країни поки залишаються в рамках зеленої зони епідемічної небезпеки. Цю інформацію підтверджує офіційна статистика МОЗ. Відповідно до норми, кількості госпіталізованих жителів з COVID - 19 не повинно перевищувати 50%. Але перевищення є в цих областях: Харківській-56,8%, Сумській - 58,9% Рівненській - 60%, Миколаївській - 104,7%, Львівській - 79,2%, Івано-Франківській - 61,9%, Дніпропетровській - 52,9%, Вінницькій - 80,6%.

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