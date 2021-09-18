Синоптик розповів про наслідки глобального потепління та майбутню погоду в Україні

Українцям потрібно бути готовим до збільшення кількості природних катаклізмів. Однак спрогнозувати коли саме це може статися неможливо.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

Крім того, він зазначив, що кількість зимових днів в Україні з роками буде зменшуватися. Через 10-20 років їх взагалі стане дуже мало при збереженні поточних тенденцій в температурі повітря.

Кліматичні зміни в Україні полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду. Температура в Україні підвищується на 0,4 градуса, тобто за 20 років вона виросте майже на градус, а це дуже багато.

При таких умовах будуть виникати всілякі небезпечні природні явища. При цьому таких масштабних стихійних явищ, які спостерігалися в Європі або в Америці.

Варто відзначити, що клімат в нашій країні стане гранично сухим. З Прикаспію почнуть приходити сухі маси повітря і нести з собою високу температуру.

Однак виникнуть атмосферне розбалансування, яке принесе з собою морози і сильні снігопади з Арктики. Повна трансформація клімату в нашій країні, на думку фахівців, займе від 50 до 100 років.

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