Синоптик розповіла, коли в Україні може засніжити

Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбук повідомила, що найближчим часом в Укаїні похолодає.

Так, температура повітря 21-го вересня в більшості областей складе максимально лише +7 + 12 градусів.

Трохи тепліше на півдні, Луганщині, Донбасі, в Дніпрі з районами, +12+18 градусів. Холодні відчуття посилюватиме північно-західний вітер з сильними поривами.

"Старіючий циклон ще посилатиме дощі на голови жителів північних областей, центральних та Харківщини. На решті території України, а це південь, Луганська і Донецька області, істотні опади малоймовірні", - заявила Діденко.

За словами синоптика, в середу, 22-го вересня, дощів знову стане більше, а в Карпатах через низьку температуру повітря можливий сніг.

"Головне, щоб в душі було тепло, зараз осінь, потім Зима і знову прийде Весна... Літо. Все Буде Добре, осінь повинна бути і ми сприймаємо все, як завжди закономірність", - пишуть українці.

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