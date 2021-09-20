Відомий український педіатр Євген Комаровський розповів про нюанси лікування застуди у дітей

Як пише Politeka.net, кандидат медичних наук Євген Комаровський поділився важливими порадами на своїй сторінці в Instagram.

Доктор підкреслив, що організм дитини при правильній допомозі з боку батьків справляється з ГРВІ самостійно, практично без ліків.

Щоб дитина одужала найголовніше це-теплий одяг, прохолодне вологе повітря і рясне пиття. А що стосується ліків, то в більшості випадків досить кошти для пероральної регідратації, сольових крапель в ніс і іноді — жарознижуючих средствх (парацетамол і ібупрофен).

"Якщо при лікуванні ми не виходимо за рамки цього списку, то тоді відвідувати садок і можна, і потрібно», - підкреслив педіатр.

Євген Комаровський додав, що якщо ж кожне ГРВІ закінчується ускладненнями, які вимагають прийому антибіотиків, то це однозначно привід задуматися.

«Але задуматися не стільки про доцільність ходіння в дитячий сад, скільки про те, чому у дитини виникають ускладнення, що ви робите не так. Думайте, ще раз вас прошу, не про дитячий садок, а про те, скільки дитина випила рідини, які були параметри температури і вологості в приміщенні, чи своєчасно було відновлено носове дихання і т.д.», - зазначив лікар.

Нагадаємо, що доктор Євген Комаровський розповів, як пережити сезон температур і застуди.

Як повідомляла Politeka, Євген Комаровський розкрив хвилююче питання про ризик захворіти коронавірусом після вакцинації.

Також Politeka писала, що доктор Комаровський попередив про свою "ліквідацію".